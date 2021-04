Olimpija je Mariboru ušla na štiri točke prednosti, vendar po enomesečnem premoru je še naprej brez igre in ideje, kako s hitro in kombinatorno igro streti obrambno postavitev tekmeca.

Zadnjeuvrščena Gorica je tekmo začela precej bolj odločno od vodilne Olimpije, pri kateri je imel vratar Frelih precej dela, da je v uvodnih desetih minutah ukrotil strela Oyewusija in Široka. Ljubljančani niso uspeli sestaviti treh natančnih podaj, igrali prepočasi in poskušali z individualnimi akcijami, v katerih je pretiraval predvsem Ivanović. Gorica se je organizirano branila, Olimpija pa ni uspela narekovati ritma ter od 16. do 19. minute je neuspešno poskušala s streli od daleč (Pavlovič, Elšnik, Ivanović). Ljubljančani so bili nevarnejši šele v končnici prvega polčasa. Ivanović je streljal v vratarja Likarja, 19-leni Kurež je stresel prečko in nato v zadnjih sekundah zapravil sijajno priložnost, ko je izgubil dvoboj ena z vratarjem Likarjem, ker je gledal sodnika, če je v nedovoljenem položaju, namesto da bi se osredotočil na žogo.

Tudi drugi polčas je bolje začela Gorica, ki je bila bolj agresivna in pogumna. Colley je v prvem napadu stresel vratnici, v 59. minuti pa se je s parado izkazal vratar Frelih po strelu Begića. Olimpija nikakor ni uspela sestaviti nevarnega napada, dokler v igro nista vstopila rezervista Bosić in Vombergar ter že v prvi akciji le štiri minute po prihodu na igrišče poskrbela za vodstvo Ljubljančanov v 68. minuti. Bosić je spretno preigral dva branilca Gorice, Vombergar pa je žogo mimo vratarja Likarja brcnil v mrežo. To je bil že šsti gol slovenskega Argentinca proti Gorici. Gorica se ni predala in v 92. minuti zapravila veliko priložnost za izenačenje, ko je strel Cvijanovića vratar Frelih odbil, Hodžić pa je žogo poslal čez gol. Ob slabi igri Olimpije ostane v uteho, da je tekmo začel s tremi najstniki (Kurež, Ostrc, Pavlovič). V prihodnjem krogu bo v sredo v Stožicah brez porumenelega Ivanovića gostila Koper.

V mini derbiju Ljubljanske kotline sta Bravo in Domžale remizirala 2:2 (1:0). Šiškarji so vodili z 1:0 (Nukić 29) in 2:1 (Tučić 58), kar sta bila tudi edina strela gostiteljev v okvir gola. Domžalčani so izenačili na 1:1 (Kolobarić 56) in 2:2 (Podlogar 69) ter zapravili nekaj priložnost za zmago. Bravo se je večji del tekme branil in prežal na protinapade, po katerih je dosegel oba zadetka. Domžalčani so vseskozi narekovali ritem in napadali, kar potrjuje tudi razmerje strelov 16:6.