Odprto pismo so danes objavili v več časnikih v Evropi, tudi v The Economistu. Poudarjajo, da ima kot ruski državljan pravico, da ga pregleda in zdravi zdravnik, ki ga bo sam izbral, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Med podpisniki odprtega pisma so britanska pisateljica JK Rowling, tri Nobelove nagrajenke za književnost Herta Müller, Louise Glück in Svetlana Aleksijevič, član Abbe Bjorn Ulvaeus, igralci Benedict Cumberbatch, David Duchovny in Kristin Scott Thomas ter zgodovinarja Niall Ferguson in Simon Schama.

V pismu so opozorili, da je Navalni v kritičnem stanju. Putina so pozvali, naj zagotovi, da bo takoj deležen zdravljenja in oskrbe, ki jo nujno potrebuje in do katere je upravičen po ruskih zakonih.

Opozicijski voditelj v kazenski koloniji Pokrov okoli 100 kilometrov vzhodno od Moskve služi zaporno kazen dveh let in pol, ki ga je doletela v povezavi s starimi obtožbami goljufije. Kolonija je znana po strogi disciplini.

31. marca je 44-letni kritik Putina začel gladovno stavko, ker mu zaporniški zdravnik zaradi hudih bolečin v hrbtu in otrplih nog predpisuje zgolj protibolečinske tablete, ne nudi pa mu zdravljenja. Njegovi sodelavci zahtevajo, da ga premestijo v pravo bolnišnico. Sedaj mu v zaporu grozijo s prisilnim hranjenjem.