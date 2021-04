Obe slovenski judoistki sta danes postavili tudi nove mejnike slovenskega juda. Leškijeva je postala 15. slovenska reprezentantka s posamično kolajno na SP, Trstenjakova pa je osvojila jubilejno 50. kolajno za slovenski judo na evropskih prvenstvih, kjer se je doslej nabralo 48 posamičnih in dve ekipni odličji.

V taktičnem finalu je olimpijska prvakinja Trstenjakova potrdila vlogo prve nosilke in obvladovala tekmico, vseeno pa je bil boj težak, saj sta si obe tekmovalki do polovice finala že prislužili po dve kazni, s čimer si napak nista smeli več dovoliti.

Odločilni met je 30-letni Trstenjakovi, varovanki Marjana Fabjana iz Sankakuja, ki pa jo je ob blazini spremljala Petra Nareks, uspel minuto in 15 sekund pred koncem. Z izkušnjami svetovne in olimpijske prvakinje je Celjanka prednost obdržala do konca.

Borbe dolge in naporne

V dopoldanskem delu proti Madžarki Brigitte Varga, Poljakinji Agati Ozdoba Bloch in v polfinalu še proti branilki brona z lanskega EP, Nizozemki Sanne Vermeer, se je Trstenjakova veselila zmag z iponom, a so bile vse borbe dolge in izčrpljujoče. Nagrada je bila 12 kolajna za Trstenjakovo na velikih tekmovanjih, peta zlata in tretji naziv najboljše v Evropi.

Tik pred tem je bronasto kolajno v isti kategoriji osvojila Andreja Leški, ki je ugnala Poljakinjo Agato Ozgoda Blach.

Leškijeva skozi ves dvoboj obvladovala devet let starejšo tekmico, tudi že nosilko kolajn s SP in EP, ki ni uspela unovčiti svojih izkušenj.

Poljakinja je že v prvi minuti dobila dva opomina, slabo minuto pred koncem pa je slovenski reprezentantki uspel odločilni met.

Koprčanka, ki trenira pri Bežigradu, je imela dopoldan veliko dela predvsem v uvodnem nastopu s Srbkinjo Ano Obradović, ki jo je premagala šele v podaljšku. V četrtfinalu je predčasno padla bronasta z evropskih iger 2019, Italijanka Maria Centracchio. V polfinalu je 24-letno Leškijevo ustavila 30-letna Davidova, ki si je priborila največji uspeh v karieri.

Blizu odličju je bila tudi Anka Pogačnik iz kranjskega Triglava. Ta je imela nekaj sreče z žrebom in bila po prostem uvodnem krogu boljša od Avstrijke Michaele Polleres, nosilke odličja z EP 2018. V četrtfinalu je nato izgubila z aktualno evropsko podprvakinjo Nizozemko Sanne van Dijke.

V repasažu pa jo je v končnici dvoboja po dobri predstavi z metom za vazari presenetila bronasta z lanskega EP v Pragi, Rusinja Madina Tajmazova. Na koncu je Pogačnikova osvojila sedmo mesto.

V moški kategoriji sta Martin Hojak v kategoriji do 73 kg in Alen Vučina v kategoriji do 81 kg izgubila prvo borbo.

V nedeljo bodo nastopili še Patricija Brolih v kategoriji do 78 kg, Narsej Lacković v kategoriji do 90 kg ter Vito Dragić in Enej Marinić v odprti moški kategoriji. Že v petek je srebro v kategoriji do 57 kg osvojila Kaja Kajzer.