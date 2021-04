Truplo 50-letnika so iz vode potegnili gasilci. Ugotovljeno je bilo, da je bil takrat moški mrtev približno eno uro. Kriminalisti so ugotovili, da je moškemu na nabrežju zdrsnilo, zaradi česar je padel v reko. Tuja krivda je izključena, so sporočili s PU Maribor.