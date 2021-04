Pogrebne slovesnosti na gradu Windsor, kjer sta s kraljico v zadnjem letu preživela večino časa, so se začele ob 14.40 po krajevnem času (15.40 po srednjeevropskem), ko se je začel sprevod s krsto pokojnika iz gradu do kapele sv. Jurija.

Krsto so peljali z zelenim land roverjem, pri oblikovanju katerega je sodeloval tudi Philip. Za njim so hodili vsi štirje otroci Charles, Anne, Andrew in Edward. Sledila sta vnuka, princa William in Harry, med katerima je bil njun bratranec, sin princese Anne, Peter Philips. Kraljica Elizabeta se je medtem peljala v bentleyjevi limuzini.

Ob približno desetminutni poti do kapele so ga spremljali tudi pripadniki britanskih oboroženih sil. Na slovesnosti jih je sodelovalo okoli 730, med njimi tudi konjeniki in pripadniki kraljeve garde.