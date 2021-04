V nedeljo bo oblačno. Na Primorskem bo večinoma suho, drugod bo občasno rahlo deževalo. Meja sneženja bo med 700 in 1000 metrov nadmorske višine. Več dežja bo v južni in vzhodni Sloveniji. Ponekod bo pihal severni do vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 10, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo oblačno, občasno bo še rahlo deževalo, meja sneženja bo med 800 in 1100 metrov nadmorske višine. V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj ploh.