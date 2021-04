Edini odziv Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) na naznanitev sumov kaznivih dejanj pri nabavi zaščitne opreme je bil, da so uvedli predkazenski postopek potencialne storitve kaznivega dejanja za dejanja predsednika računskega sodišča oz. za dejanja računskega sodišča. »Po dokumentacijo za teh 13 primerov, ki smo jih naznanili, pa ni prišel nihče. Noben interes, da bi se teh zadev lotili, ni bil izkazan,« je povedal Vesel.

Dokumentacija je po njegovih besedah sicer zavarovana. »Pokazali jo bomo in razložili, kaj si o tem mislimo. Ni prvič in ni zadnjič, da smo naznanili sume kaznivih dejanj. To sicer ni naš osnovni posel,« je dodal.

Naznanila o sumih kaznivih dejanj so posredovali še pred objavo revizijskega poročila, ko so imeli za to dovolj utemeljene informacije. Pozornost javnosti je bila takšna, da je javnost hotela vedeti, kaj se dogaja, pravi Vesel.

»Tudi prvotno sodelovanje s policijo je bilo zastavljeno na način, da je nekatere reči treba narediti čim prej. Ne vidim, da bi tu kaj naredili slabo ali narobe. Ni bilo prvič, da smo dokumentacijo predali že pred izdajo revizijskega poročila. Morda to ni bilo tako javno znano,« je dejal in dodal, je bila revizija nabave zaščitne opreme vsega začetka netipična in deležna izjemne pozornosti »od trenutka, ko se je pojavila prva informacija, da je osnutek morda nekoliko obremenilen«.