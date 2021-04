Vojaški helikopter, kranjski gorski reševalci, združena ekipa HNMP na Brniku in policisti gorske enote so danes v severni steni Kalške gore obravnavali smrt alpinista. Alpinist je pod vrhom gore v alpinistični opremi zdrsnil in zaradi hudih poškodb, ki jih je utrpel pri padcih in daljšem drsenju po trdi snežni podlagi, umrl. Vzpenjal se je še z dvema drugima alpinistoma, ki nista bila poškodovana. Vojaški helikopter je trojico alpinistov z gore prepeljal v dolino. Okoliščine kažejo, da gre v dogodku za nesrečo.

Na PU Kranj opozarjajo na zelo zahtevne razmere v gorah. Sneg je povečini trd in zbit, podlaga je ponekod ledena, spet drugje je lahko napihan sneg. Že včeraj je v podobnih snežnih razmerah umrla tudi turna smučarka na severni strani Storžiča. Na PU Kranj zato pozivamo k veliki previdnosti in odgovornim odločitvam, ker v določenih primerih tudi vsa alpinistična oprema ni dovolj za varno vrnitev domov.