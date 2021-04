Današnji pogreb princa Filipa bodo zaznamovali epidemiološki ukrepi, zaradi katerih bo lahko na pogrebu v kapeli svetega Jurija na gradu Windsor, kot na vseh drugih, samo trideset oseb. Pod vedrim nebom za obzidjem gradu se bo od princa, ki se je odpovedal bleščeči karieri v vojaški mornarici, ko je žena sedla na prestol, najprej poslovilo blizu sedemsto pripadnikov različnih rodov vojske, s katero je bil tesno povezan vse življenje.

Buckinghamska palača je sporočila, da je morala kraljica sprejeti nekaj težkih odločitev pri izbiranju pogrebcev (v normalnih časih so jih načrtovali 800), saj si je želela, da bi bile zastopane vse veje moževe družine. Povabila je tri nemške prince, Filipove sorodnike. Na poroko leta 1947 njegovih nemških sorodnikov nista smela povabiti. Celo Filipovih starejših sester ne, saj se je na Otoku takrat govorilo, da so se poročile z aristokrati, naklonjenimi nacizmu.

Na pogrebu bodo morali vsi nositi maske. Menda tudi kraljica, čeprav bo sedela sama, ločeno od drugih članov družine, med katerimi ne bo desetih prinčevih pravnukov, ker si na pogrebu ni želel otroškega direndaja. Bolj kot pandemija pa bo pogreb zaznamoval razkol v družini. Ko je Buckinghamska palača včeraj objavila podroben program pogreba, so bili Otočani šokirani, ker brata William in Harry za dedkovo krsto ne bosta korakala drug ob drugem. Med njima bo eden od njunih bratrancev. Kdo od njiju ni hotel korakati ob bratu, ni znano. Najverjetneje William. To je zelo javno potrdilo, da so že prvi koraki proti spravi, kaj šele sprava, še daleč, pa tudi, da je glavni problem ravno med bratoma. Dokler ni Harry srečal Meghan, sta bila nerazdružljiva.

To bo tudi prvi pogreb člana kraljeve družine v zgodovini, na katerem moški ne bodo v vojaških uniformah. Harryju, ki so mu odvzeli častne vojaške nazive, jo je protokol prepovedoval. Njegov stric, princ Andrew, ki mu jih niso odvzeli, čeprav so ga lani prisilno upokojili, ker je osramotil kraljevo družino, se je hotel napraviti celo v admiralsko uniformo. Harry, ponosen nekdanji poklicni vojak, ki je dvakrat služboval v Afganistanu, bi bil na pogrebu edini moški član družine v civilni obleki. To Harryjevo javno ponižanje, ki bi še poglobilo razkol v družini, je preprečila kraljica, ko je vsem ukazala, da morajo priti v civilnih oblekah.