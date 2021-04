Naši matadorji so nazaj, zaušnice realnosti iz prvenstva U-21 pa pozabljene. Vikend sicer ponuja zgolj tri tekme in vse tri v soboto. Tradicionalno bo vikend začel Bravo, ki pa je pred tekmeci iz Domžal, ki mu prihajajo v goste, v prednosti za tekmo, ki so jo v minulem tednu že odigrali. Remizirali so v gosteh pri Olimpiji, bili pa celo na robu zmage, saj ne bi bilo nič spornega, če bi jim sodnik dosodil enajstmetrovko. A tekma proti Olimpiji je bila za njih ugodna. Ni jim bilo treba imeti posesti žoge in lahko so čakali na priložnost. Žal se je Žan Trontelj, strelec gola za Bravo, poškodoval. Že prej je budil pozornost z dobrimi predložki in podajami, proti Olimpiji je pa pokazal tudi hitrost in iznajdljivost v konici napada. Domžale v lovu na evropsko vozovnico nikakor ne prihajajo izgubit. Pričakovati jih je previdne, a »bezljati« ni treba niti Bravu. Zelo možen remi za kvoto 3,00, vendar pa z goli na obeh straneh.

V drugi tekmi Gorica doma pričakuje Olimpijo. S poškodbo Čorića so Ljubljančani zgubili morebiten »turbo« dodatek, zanesti se morajo na to, kar imajo, proti Bravu pa predvsem v sredini in v napadu niso pokazali presežnih idej. Gorica zna nastopiti še bolj zaprto, obenem pa ni brez smisla za nasprotni napad. Kvota na »oba gol« je 1,90 in kakopak da mami, a še najbolj je pričakovati tekmo brez večjega števila golov, za kar pa je na voljo zgolj 1,65. Prej je tekmo z večjim številom golov pričakovati v Kopru, kamor v goste prihaja Tabor iz Sežane. Kvota je spodobnih 1,95. V zadnji tekmi pred premorom, ko je Tabor v gosteh premagal Gorico, smo videli še eno hitro sežansko orožje v napadu. Ndzengue Fahda iz Angole.