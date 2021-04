Potem ko je pred kratkim nepričakovano odstopil Uroš Bregar, novega selektorja ženske rokometne reprezentance Dragana Adžića nemudoma čaka ogromen izziv – zadnji del kvalifikacij za svetovno prvenstvo decembra v Španiji. Slovenke si močno želijo tretje zaporedne in skupno šeste uvrstitve na svetovno prvenstvo, za kar bodo morale biti boljše od Islandije, ki je na velikih tekmovanjih do zdaj nastopila trikrat – na dveh evropskih prvenstvih (2010 in 2012) je zasedla predzadnje, 15. mesto, med svetovno smetano pa se ji je uspelo prebiti le leta 2011 (12. mesto). Prva tekma bo danes na Kodeljevem ob 17.30, povratna pa v sredo v Hafnarfjördurju. Na svetovno prvenstvo bo napredovala ekipa, ki bo imela v seštevku obeh tekem boljšo razliko med danimi in prejetimi zadetki, v primeru neodločenega izida pa bo odločalo višje število doseženih zadetkov v gosteh.

Slovenke so se na pomembna obračuna v Ljubljani pripravljale od ponedeljka, selektor Adžić pa je izredno zadovoljen z njihovo vnemo in delom. Nekaj skrbi mu povzroča le prva igralka izbrane vrste Ana Gros, ki se ubada s poškodbo, njen nastop na prvi tekmi pa visi v zraku. Zagotovo pa bo manjkala Nina Zulić, ki je zaradi okužbe s koronavirusom pristala v samoosamitvi. »Na treningih smo se posvetili igri na obeh straneh igrišča, a se hkrati dobro zavedamo, da je obramba tista, ki prinaša zmage. Skušali smo nadgraditi uspešno zastavljene temelje. Islandija premore sedem zunanjih igralk, izmed katerih vsaka lahko igra vidno vlogo v dobrih evropskih ligah. Neresno bi bilo, da islandske rokometne šole ne bi cenili. V ekipi imajo tekmice kar nekaj izkušenih posameznic, a mi bomo naredili vse, da bodo nov nastop na velikih tekmovanjih iskale v naslednjih kvalifikacijah,« pravi slovenski selektor Dragan Adžić.

Tudi igralke so odhod Bregarja že »prežvečile« in so povsem osredotočene na cilj, ki se mu reče svetovno prvenstvo. »Pred nami je nova zgodba, z novim trenerjem. V ekipi je obilo pozitivne energije. Dobro smo trenirale. Naš prvi cilje je prikazati boljšo igro kot na evropskem prvenstvu. Ekipo Islandije spoštujemo, želimo se uvrstiti na svetovno prvenstvo,« je jasna Tjaša Stanko.

Od zadnjih medsebojnih obračunov Slovenije in Islandije so minila dobra tri leta. Islandke so tedaj pokazale zobe. V kvalifikacijah za evropsko prvenstvo leta 2018 so slovenske rokometašice na prvi tekmi v Reykjaviku v 43. minuti vodile za štiri gole (24:20), slabi dve minuti pred koncem zaostajale s 27:29, na koncu pa z golom Teje Ferfolja tri sekunde pred zadnjim piskom sirene izvlekle neodločen izid (30:30). Povsem drugače je bilo na povratni tekmi v Celju, ko so Slovenke suvereno slavile zmago z 28:18.