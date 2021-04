Maribor je zadnjo četrtino državnega prvenstva in lov za Olimpijo začel z bledim remijem na gostovanju pri Aluminiju. Ljubljančani imajo tako priložnost, da jim z zmago v Novi Gorici pobegnejo na štiri točke prednosti. V Kidričevem slabo igrišče ni omogočalo kombinatorne igre, zato je bilo veliko netočnih podaj in malo priložnosti. Simon Rožman je delo na klopi Maribora začel le z remijem, čeprav so imeli gostje v 87. minuti priložnost tekme za zmago. Potem ko je sodnik Obrenović hitro dosodil enajstmetrovko, ko se je napadalec gostov Mlakar spotaknil ob nogo Petka, je vratar Luka Janžekovič z desno roko ubranil strel Tavaresa po sredini gola. »Pred enajstmetrovko nisem razmišljal preveč. Trenutek me je ponesel na mojo levo stran. Težko prigarana točka, ki smo si jo z borbenostjo tudi zaslužili. V prvem polčasu smo igrali dobro, v drugem pa smo padli. Maribor je prevzel pobudo, mi pa smo se osredotočili na branjenje,« je po tekmi za TV Slovenija povedal junak in kapetan Aluminija Luka Janžekovič.

Maribor začel z »delavci«, končal z »umetniki« Aluminij je pokazal vse svoje odlike in osvojil pomembno točko v boju za obstanek. Igral je bojevito in taktično disciplinirano, priložnosti za gol pa sta zapravila Gašper Pečnik, ki je po napaki vratarja Juga zadel vratnico, in Tilen Pečnik v sodnikovem dodatku. »Ker smo točko osvojili proti Mariboru, je še toliko bolj dobrodošla, saj bodo z njim imele ostale ekipe zelo težko delo. Nismo naredili veliko napak, malo nam je padla zbranost, na koncu nas je rešil vratar s čudovito obrambo. V drugem polčasu smo ob pritisku Maribora trpeli,« je bil zadovoljen trener Aluminija Oskar Drobne, ki je vso tekmo ekipo vodil zelo temperamentno. Maribor je v trdi tekmi garal, a na počasnem igrišču ni našel poti do gola. Novi trener Simon Rožman je premešal ekipo. Začel je z delavsko zasedbo (Kotnik, Dervišević), v zadnje pol ure pa dodal umetnike (Repas, Požeg Vancaš, Tavares), ki pa niso prinesli zasuka v igri. »Nismo zadovoljni. V Kidričevem moraš izkoristiti eno ali dve priložnosti, ki se ponudita. Na težkem igrišču je bilo zelo težko prebiti zgoščeno obrambo. Ker mesec dni ni bilo tekme, so fantje odigrali dobro in imamo osnovo. Na naslednjih tekmah bomo skušali biti točkovno uspešnejši,« je bila ocena trenerja Maribora Simona Rožmana, ki se bo moral soočiti z izzivom, da v Mariboru štejejo le osvojene točke in lovorike. Tekma v Murski Soboti ni bila groba, a je sodnik Sagrković pokazal deset kartonov. Rezervist Mandić je bil izključen minuto po vstopu v igro. V tekmi z malo priložnostmi je bil najbližje zadetku Celjan Vrbanec, ki je zadel vratnico.

Mini derbi v Šiški Danes bodo še preostale tri tekme 28. kroga državnega prvenstva Bravo – Domžale (15.00), Gorica – Olimpija (17.00) in Koper – Tabor Sežana (20.00). Bravo gre v mini derbi Ljubljanske kotline z dobro popotnico, saj je na gostovanju pri vodilni Olimpiji osvojil točko in pustil dober umetniški vtis, kar pomeni, da je po premoru v odličnem stanju. Domžale so najboljša ekipa pomladi (17 od 24 točk), tekma pa bo razkrila, ali bodo še naprej tako dobri, kot so bili pred mesecem dni. Za zadnjeuvrščeno Gorico je tekma z Olimpijo zadnja priložnost, da z zmago še ohrani upanje na obstanek. Največja težava Olimpije je organizirana igra v zvezni vrsti in napadu, kjer trener Goran Stanković preveč stavi na navdih posameznikov. Primorski derbi Kopra in Tabora bo tekma najstarejših ekip v ligi, zato se na Bonifiki obeta tekma v peš ritmu. Novi uradni glavni trener Tabora je 51-letni Sabit Šljivo, ki je nazadnje deloval v Rovinju, sicer pa Sarajevčan, saj Igor Božič nima ustrezne licence za vodenje kluba v prvi ligi. Vrstni red v 1. SNL, 28. krog: Olimpija (–1) 51, Maribor 50, Mura 46, Domžale (–1) 40, Koper (–1) 37, Bravo (–1) 35, Tabor (–1) 33, Celje in Aluminij po 28, Gorica (–1) 19.

Aluminij – Maribor 0:0 Stadion v Kidričevem, brez gledalcev, sodnik: Obrenović (Ljubljana) 6, rumeni kartoni: Azemović, Bolha, Jakšić; Guerrico, Dervišević. Aluminij: Janžekovič 7, Jakšić 6, Petek 6, Azemović 6,5, Ploj 6, Krefl 6,5, Bolha 6, Prša 6 (od 76. T. Pečnik 6), G. Pečnik 6 (od 57. Flakus Bosilj 6), Đerlek 5,5 (od 76. Čermak 6), Kadrić 5 (od 84. Pantalon –), trener: Drobne 7. Maribor: Jug 6, Milec 6, Martinović 6, Uskoković 5,5, Guerrico 5,5, Dervišević 5,5 (od 76. Pihlar 5), Vrhovec 6, Santos 5 (od 64. Repas 5), Kronaveter 6 (od 76. Tavares 5), Kotnik 5,5 (od 64. Požeg Vancaš 5), Mlakar 6, trener: Rožman 6. Igralec tekme: Luka Janžekovič (Aluminij) Streli v okvir gola: 2:3, streli mimo gola: 2:5, prosti streli: 5:17, koti: 7:2, nedovoljeni položaji: 2:0, obrambe vratarjev: 3:2, prekrški: 15:5, število vseh napadov: 88:131, število nevarnih napadov: 41:61, posest žoge (v odstotkih): 39:61.