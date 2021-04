Zadnja pika: Klub 28

Zgodovina je hudičevo zanimiva in polna povezav, ki na prvi pogled delujejo kot zgolj naključne, a ko jih pozorno pogledamo, se težko izognemo sklepu, da naključij ni. Da je vse predestinirano. Zapisano v zvezdah ali, če hočete, da je vse božji načrt. Tam na zahodu, v jedru Evropske unije – kjer se iz leta v leto bolj tolčejo po glavi in sprašujejo, zakaj so leta 2004 v povsem spodoben klub držav spustili v mašni gvant napravljene države, ki pa so v duši ostale, no ja, kmečke – jih je zato precej strah 1. julija, ko bo predsedovanje Uniji prevzela Slovenija. No, če smo čisto natančni, ne Slovenija, temveč Janez Janša. Tega jih je res strah. Ne toliko zaradi Janše – preživela je Evropa že precej večje paciente, kot je naš predsednik vlade – kot zaradi zgodovinskih vzporednic.