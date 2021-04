A nekaj ugibanj in ukradenih podatkov je mogoče najti na različnih spletnih straneh, zato smo uspeli sestaviti lestvico desetih najbolje plačanih. Jasno, plače so veliko nižje od tistih v NBA, hkrati so tudi pogodbe manj natančno pripravljene kot čez lužo, kjer se recimo za Luko Dončića praktično za nekaj let vnaprej ve, koliko bo zaslužil. Po drugi strani je res, da je košarkarska evroliga veliko manj popularna kot ameriška NBA. Pa tudi mnoga druga evropska športna tekmovanja so po gledanosti pred njo. Kljub temu je treba tudi tej ligi nameniti nekaj pozornosti, saj se že začenja izločilni del tekmovanja, v katerem bodo glavno vlogo igrali ravno spodaj omenjeni velikani. Številke v milijonih evrov pomenijo enoletno plačo, preostali prihodki pa seveda niso všteti.

Nikola Mirotić (Barcelona) 3,2 Košarkarji Barcelone veljajo za velike favorite letošnjega tekmovanja. Ob Mirotiću imajo na meniju celo Paua Gasola, ki se je za nekaj mesecev pridružil ekipi, nekateri pa celo bolj stavijo na njihovega ameriškega asa Coryja Higginsa. V vsakem primeru imajo v moštvu, ki ga vodi trener Šarunas Jasikevičius, veliko izkušenih NBA-profesionalcev. Eden od njih je tudi 208 cm visok center Nikola Mirotić, ki naj bi po nekaterih podatkih zaslužil pri Kataloncih kar 60 milijonov evrov v šestih letih, a večina poznavalcev trdi, da zasluži manj kot 300.000 evrov na mesec. Mirotić se je leta 1991 rodil v črnogorskem Titogradu. Srbski pravoslavec se je že kot mladinec odločil, da bo igral za špansko reprezentanco, konec koncev so ga odkrili Realovi skavti. Najprej je igral za Real iz Madrida, potem je začel kariero v NBA, kjer je od leta 2014 igral za Chicago Bulls, New Orleans Pelicans in Milwaukee Bucks; skupaj je tam zaslužil več kot 40 milijonov dolarjev. Leta 2019 se je vrnil v Španijo, k Barceloni, a lani, ker so tekmovanje v Evropi prekinili, še ni uspel upravičiti nakupa.

Shane Larkin (Anadolu Efes) 3,1 Osemindvajsetletni branilec iz Ohia je v NBA odigral kar 256 tekem (Dallas, New York, Brooklyn) in zaslužil okoli šest milijonov dolarjev. Zdaj je od leta 2018 vezan na Turčijo, pa ne samo s klubom Efes iz Istanbula, ampak tudi kot reprezentant Turčije. Larkin je bil lani v nedokončani sezoni, ki jo je Anadolu Efes končal na vrhu lestvice, najboljši strelec evrolige z več kot 22 točkami na tekmo. V vsakem primeru se obeta zanimiv par v prvem krogu izločilnih bojev, ko se bosta na tri zmage 20. aprila pomerila njegov Efes in Real iz Madrida.

Nikola Milutinov (CSKA Moskva) 2,1 Moskovski klub dobro plačuje tako ameriške kot evropske profesionalce. Trenutno naj bi bil najdražji 213 cm visok Nikola Milutinov. Šestindvajsetletni center iz Novega Sada je bil sicer izbran v nabor za NBA, a se za zdaj v San Antonio, ki ga je izbral, še ni podal. Zakaj pa? V izredno uspešni karieri (igral je za Hemofarm, Partizan, Olympiacos in CSKA) se lahko pohvali s štirimi naslovi državnega oziroma regijskega prvaka. V Moskvi je od lanskega junija. Žal je Milutinov huje poškodovan in rdeče-modrim ne bo uspel pomagati v končnici.

Mike James (CSKA Moskva) 2,1 Ameriški profesionalec iz prve peterke CSKA je v trenutku, ko to pišemo, že drugič v tej sezoni suspendiran, kar dejansko govori o tem, da za CSKA najdražja igralca ne igrata. James – mimogrede – nikoli ni bil izbran na naboru NBA, je pa vseeno zbral 36 tekem za Phoenix in New Orleans ter zaslužil 164.000 dolarjev. Bolje mu gre v Evropi, kjer je igral za Zagreb, Hapoel Galil Elyon, Omegno, Kolossos, Baskonio, Panathinaikos, Milano in CSKA. Tridesetletni branilec (185 cm) je lani za CSKA v Evropi dosegel v povprečju kar 21 točk na tekmo.

Aleksej Šved (Himki) 2,1 Tudi 32-letni ruski branilec (186 cm) ni bil izbran na naboru NBA, pa je vseeno igral v kar štirih ameriških ekipah (Minnesota, Philadelphia, Houston in New York). V ZDA je zbral 2,5 asistence in 7,4 točke na tekmo. Zaslužil je okoli 10 milijonov dolarjev. Leta 2015 se je vrnil v Rusijo in od takrat igra za Himki (pred kariero v NBA je bil član CSKA). Lani je na tekmo zadel več kot 21 točk in dodal več kot šest asistenc. Himki se ni uvrstil v končnico, osvojili so zadnje mesto, od skupno 34 tekem so zmagali komaj štirikrat.

Nando De Colo (Fenerbahče) 2 Triintridesetletni francoski krilni igralec ali branilec je še eden tistih legionarjev, ki pogosto menjajo klube in s tem bolj kot svoje polnijo žepe menedžerjev. Cholet, Valencia, San Antonio Spurs, Toronto Raptors, CSKA Moscow in zdaj istanbulski Fenerbahče. Najdalj se je zadržal pri CSKA, s katerim je dvakrat osvojil Evropo. V NBA je 195 cm visok francoski reprezentant igral zgolj epizodno vlogo in v dveh sezonah zaslužil okoli tri milijone dolarjev. Zanimivo, na prvi tekmi končnice se bo Fenerbahče srečal z De Colovim nekdanjim klubom CSKA.

Jan Vesely (Fenerbahče) 1,7 Najboljši češki košarkar (30 let, 213 cm), bivše krilo kodeljevskega Slovana, je v mladosti obetal celo več, kot je potem ustvaril v karieri. Verjetno zato, ker mu v NBA, kjer je igral za Washington in Denver, ni uspel preboj med najboljše. Jan Vesely je v štirih sezonah v NBA dosegel zgolj nekaj več kot tri točke in nekaj več kot tri skoke na tekmo. Bolj mu leži Evropa, po Slovanu in beograjskem Partizanu ter sezonah NBA je že sedem let v Istanbulu, a ni povsem jasno, ali bo do prve tekme s CSKA zaradi poškodbe že nared.

Sergio Llull (Real Madrid) 1,7 Španski branilec, ki ima izredno veliko uspehov s svojo reprezentanco, je bil leta 2009 izbran na naboru NBA, a ni nikoli odšel čez lužo. Še več, od leta 2007 igra za madridski Real, s katerim je bil dvakrat evropski prvak in šestkrat španski. Llull (33 let, 191 cm) je dobesedno maskota belih; v svoji omari ima šest pokalnih naslovov in šest superpokalov Španije ter je verjetno najuspešnejši španski košarkar, ki še nastopa. Real ima kljub temu letos malo možnosti, že takoj ga čaka zvezdniški Efes.

Walter Edy Tavares (Real Madrid) 1,7 Tavares je velikan z Zelenortskih otokov. V višino meri kar 224 cm, a hkrati ima odraslih 29 let, ki seveda že onemogočajo velike posle. V mladosti, leta 2014, ga je na naboru NBA izbrala Atlanta, a je potem igral tam le na 13 tekmah (za Atlanto in Cleveland) ter zaslužil dva milijona dolarjev. Veliko bolje gre Realovemu centru v Evropi. Tavares je v letih od 2009 do 2015 igral za špansko Gran Canario, po vrnitvi iz ZDA in Kanade pa je že tretjo sezono v Madridu, kjer kot visok skakalec seveda blesti predvsem v igri pod košema.