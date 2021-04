Kazni zaradi zavrnitev cepljenja pridejo na vrsto na koncu

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je končno presodilo in odločilo v primeru Vavrička in drugi proti Češki republiki. Leta 2020 sem spisal in objavil več člankov, v katerih sem analiziral ta primer in poskusil predvideti končno odločitev, prepričan, da se bo zgodila v prvi polovici leta 2021. V pričakovanju te sodbe sem bil optimističen pesimist: upal sem na tisto, kar se mi zdi ustavnopravno najbolj prepričljivo, a sem dopuščal možnost, da sodba ne bo po mojem ustavnopravnem okusu. In ni. Daleč vstran je.