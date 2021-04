Boris Dežulović: Kako je Janša končno dobil Nobelovo nagrado

Človek bi mislil, da svetovni mogočneži, državniki, kralji, vojskovodje, premierji, diktatorji in predsedniki republik nimajo več sanj in da so na poti do vrha izgubili vse ambicije, razen tiste, da se obdržijo na oblasti. Kljub vsemu pa so tudi mogočneži ljudje iz krvi in mesa, in če tam na vrhu v njih ostane še kaj človeškega, so to sanje o družbenem priznanju. Tisto, kar se pri tem lahko zdi kot zgodovinska ironija, je s tega zornega kota povsem logično: to namreč, da sanje svetovnih mogočnežev uresničuje tip, ki je ukrotil nitroglicerin in izumil dinamit, eksploziv, ki je v naslednjih 150 letih ubil na milijone ljudi.