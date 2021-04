Muradif je vsa ta leta vedno mislil tudi na rodno Bosno in Hercegovino ter pomagal, kjer je le mogel. Prav tako že več kot 30 let pomaga v okviru mednarodnih organizacij, kot sta Unesco in Amnesty International, poleg tega štipendira bosanske otroke iz revnih družin. Ustanovil je celo svoj sklad – Fondacijo Muradif Ćato. Ta vsako leto podeljuje nagrade znanim osebnostim, ki so prispevale k razvoju in družbenemu napredku Bosne in Hercegovine. Pravi, da se je dobrodelnosti naučil od staršev: »Oče je vedno govoril: 'Moji otroci nimajo veliko, a nekateri otroci imajo še veliko manj.' Starši so vedno pomagali tistim, ki so bili še bolj ubogi kot mi, in bili so ponosni na to.« Muradif je vedno zelo rad veliko bral, še posebej dela avtorjev, kot so Tolstoj, Dostojevski in Lajoš Zilahi. Ob tem pa je opozoril, da ima nekdo lahko veliko znanja, a če ni ob tem tudi kančka modrosti, znanje ne bo v prav veliko pomoč. »Jaz sem z znanjem in modrostjo ogromno zaslužil. Sprva sem denar skrival pod žimnico, a sem kmalu spoznal, da to ni lepo. Zato sem vzel ves ta denar in ga prek sklada, ki sem ga ustanovil, poklonil v dobrodelne namene,« je preprosto povedal Muradif, ki je z napornim delom, včasih po 16 ur na dan, zbral toliko denarja, da lahko pomaga drugim.