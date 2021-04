Ob tem v tamkajšnjem Rdečem križu ugotavljajo, da je v njihovih vrstah vse več mladih prostovoljcev. »Prostovoljstvo je vse bolj popularno. Zgledi vlečejo – ko nekdo začne prostovoljno pomagati, potegne za seboj tudi ekipo. To je lepo,« je nasmejana povedala Ana Vučko. Skupaj s sošolko Ano Protrka sta se ekipi Rdečega križa pridružili lani poleti, izkušnje pa sta takoj delili s prijateljicami in prijatelji. »Velika večina sploh ne ve, koliko revnih je med nami. Tudi jaz sem bila šokirana nad tem, kar sem videla, ko smo raznašali pakete. Kje in kako nekateri živijo… Živijo iz dneva v dan in dobesedno nimajo kaj jesti. Odvisni so od naših paketov. Prvič sem se soočila s tem žalostnim dejstvom,« je dejala Ana Protrka, a hkrati dodala, da je občutek, ko nekomu pomagaš, zelo lep: »Potem jih med tednom pokličeš, vprašaš, kako so, kaj potrebujejo. Takrat vidiš, koliko jim to pomeni, da niso pozabljeni in da vedo, da nekoga skrbi, kako je z njimi… Zelo so hvaležni in veseli, ko nas vidijo.« Še bolj sta dekleti veseli, ko ugotavljata, kako uspešna je akcija, ki sta jo začeli. S paketi prihajajo celo ljudje, ki nimajo otrok v srednji šolo, saj želijo pomagati. V akciji je val dobrote zajel mnoge, kar 15 dijakinj in dijakov pa se je v tem času tudi pridružilo prostovoljcem tamkajšnjega Rdečega križa.