Danes komaj 31-letna Indijka, ki je z odliko diplomirala in magistrirala na Univerzi St. Andrews na Škotskem, ima že takšno zakladnico svetovnih priznanj in nagrad, da velja za eno največjih svetovnih strokovnjakinj na področju umetne inteligence, predvsem glede etičnih vprašanj, povezanih s to tehnologijo. Med drugim je ustanovila socialno podjetje AI for Good, katerega namen je zagotavljati storitve umetne inteligence, ki ljudem pomagajo. Ni bila namreč zadovoljna z naborom rešitev umetne inteligence, ki se uporabljajo v vsakdanjem življenju – z rešitvami, ki vplivajo na to, katere oglase vidimo na internetu, in ki nas spodbujajo, da kliknemo na čim več oglasov, ter z rešitvami, ki spodbujajo digitalno zasvojenost. Kriti Sharma želi predvsem olajšati dostop do tehnologij čim širšemu krogu ljudi. Za velika podjetja to seveda ni zanimivo, ker s tem ne služijo, različna združenja, neprofitne organizacije in drugi, ki sicer na svoje načine pomagajo ljudem, pa po besedah mlade Indijke ne prepoznavajo umetne inteligence kot orodja, ki jim je lahko v pomoč. Pravi, da v podjetju ne oblikujejo pravil, ampak izdelujejo rešitve umetne inteligence za socialne namene. Tako se veliko posvečajo področjem domačega nasilja, mentalnega zdravja in izobraževanja mladih ljudi za delo z umetno inteligenco. Kriti Sharma je prepričana, da bo umetna inteligenca ustvarila nova delovna mesta, tista z višjo vrednostjo in boljšimi plačami. A hkrati dobro ve, da tisti, ki ne gredo v prave šole ali se niso rodili na pravem kraju, nimajo enakih možnosti za izkoriščanje teh priložnosti, in prav to neravnovesje želi odpraviti.