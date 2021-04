Matilda Vernik se je rodila daljnega leta 1915 in odraščala v revni, a delovni družini. Ko je bila še zelo majhna, je zbolela za špansko gripo, ki je pred dobrimi sto leti zahtevala med 50 in 100 milijoni žrtev. Drobna deklica se ni vdala, bila je prava borka in to smrtonosno nalezljivo bolezen je premagala. Doma je bilo veliko otrok in premalo hrane. Zato so morali otroci trdo delati na premožnejših kmetijah, dečki kot hlapci, deklice kot dekle in pestrne. Življenje ji tudi kasneje ni prizanašalo. Živela je v Dupleku, ni se poročila in tudi otrok nima. Pred 30 leti je skupaj s starejšo sestro, ki je bila takrat skoraj slepa, prišla v Dom Danice Vogrinec v Mariboru. Tilika, po naravi samotarka, se je vedno držala bolj zase in se je družbe izogibala, razen ko je šlo za živali, za katere je rada skrbela. V novem domu je uživala na sprehodih, med delovno terapijo pa je rada rezala volno. Lani so rezultati testiranja za koronavirus pokazali, da je pozitivna, a na srečo ni imela niti vročine niti drugih značilnih simptomov. Poleg španske gripe, dveh svetovnih vojn in mnogih grenkob in težav, ki jih prinaša življenje, je Tilika torej premagala tudi okužbo s koronavirusom. Kljub več kot častitljivi starosti je njeno telo zdravo. Pred dobrim mesecem je praznovala svoj 106. rojstni dan. In kaj si želi? Da bi še naprej dobro spala, pojedla kaj sladkega in spila kak kozarček rdečega vina.