Le 21-letna Kajzerjeva, v zadnjem letu trenira pod vodstvom Uzbekistanca Andreja Šturbabina, je prišla do uspeha kariere in bila v boju z bronasto z zadnjih olimpijskih iger, šestkratno evropsko prvakinjo in nosilko petih odličij s svetovnih prvenstev na pragu presenečenja.

Zdaj že 35-letna Monteirova je morala unovčiti vse svoje izkušnje, da je na koncu odločila dvoboj z višjo in predvsem hitrejšo Slovenko, ki ji strokovnjaki že več let napovedujejo uspešno športno pot, v svojo korist. V izenačenem dvoboju je imela vsaka od tekmovalk svoje priložnosti, v 40. sekundi podaljška pa je Portugalka v odločilnem napadu spremenila smer, porušila Kajzerjevi ravnotežje in prišla do odločilnega meta.

V zadnji akciji se je Kajzerjeva vnovič tudi poškodovala, kar je za mlado Ljubljančanko škoda, saj je zaradi poškodbe izgubila že večji del lanske sezone. Ob tem je na najmočnejšem predolimpijskem testu v sezoni pokazala dobro formo in velik napredek na poti do Tokia.

Dopoldan je Kajzerjeva ugnala Flako Loxha s Kosova, nato Anno Kuczero s Poljske in v četrtfinalu še Izraelko Timno Nelson Levy, s katero je pred tem izgubila vse štiri dvoboje. V polfinalu je bila favoritinja za zmago druga nosilka, Francozinja Sarah Leonie Cysique, bronasta z lanskega EP in druga na letošnjih grand slamih v Tel Avivu in Dohi. V nasprotju s prejšnjima medsebojnima dvobojema pa je Kajzerjeva tokrat našla recept za zmago in največji uspeh v karieri.

Bronasti kolajni sta osvojili Francozinja Sarah Leonie Cysique iz Francije, ki jo je Kajzerjeva premagala v polfinalu, in Nora Gjakova s Kosova.

Za odličje se je borila tudi Maruša Štangar. Po odločilni borbi za bron pa je morala čestitati Rusinji Sabini Giljazovi in se zadovoljiti s petim mestom.

V napetem dvoboju je Giljazova presenetila z agresivnim začetkom in že v samem uvodu skoraj presenetila tekmovalko Olimpije. Nato je pobudo prevzela Štangarjeva, bila močnejša predvsem v parterju, kjer pa ji je v končnici prijemov zmanjkalo moči za odločilno točko.

Rusinji je odločilni met uspel kakšnih 15 sekund pred koncem, akcijo je nadaljevala v parterju in s tem se je iztekel čas, da bi 23-letna Štangarjeva dobila priložnost za nov napad in priložnost, da po Minsku 2019 osvoji drugo kolajno na EP.

V dopoldanskem delu je bila Štangarjeva kot nosilka najprej prosta. Nato je ugnala Portugalko Mario Siderot, v četrtfinalu pa je bila premočna druga nosilka Ukrajinka Darja Bilodid. Dvakratna svetovna in evropska prvakinja je v drugi polovici dvoboja povedla, nato pa izkoristila napade Štangarjeve, ki je lovila izid, za uspešen protinapad. V repasažu je bila Štangarjeva nato boljša od Španke Julie Figueroa, bronaste z evropskih iger 2019 v Minsku.

Zmagala je prva nosilka Distria Krasniqi s Kosova, saj je svetovna prvakinja Ukrajinka Darja Bilodid finale zaradi poškodbe predala brez boja. Drugo bronasto odličje je osvojila Francozinja Melanie Clement.

Teja Tropan v kategoriji do 52 kg in David Štarkel v kategoriji do 60 kg sta izpadla po prvem nastopu. Zanimivo pa bo tudi v soboto, ko bosta v kategoriji do 63 kg prvi nosilki Tina Trstenjak in Andreja Leški, v kategoriji do 70 kg bo nastopila Anka Pogačnik in v kategoriji do 73 kg Martin Hojak.