Dokumentarni fotograf Ciril Jazbec (1987) je po študiju ekonomije na ljubljanski fakulteti leta 2011 magistriral iz fotoreporterstva in dokumentarne fotografije na College of Communication v Londonu. Objavlja v številnih tujih publikacijah, kot so omenjeni National Geographic, The New York Times, GEO, Leica Fotografie International in The British Journal of Photography. S svojimi fotografijami se je predstavil na več razstavah, zanje pa je prejel tudi več nagrad, med njimi leta 2013 Leica Oskar Barnack Newcomer Award, leta 2015 pa Magnum 30 under 30.