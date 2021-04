Ker smo po zakonu in ustavi vsi državljani enaki (no, ne vemo, če to pri nas res drži, a recimo), predlagamo, da dijaki, ki so obtoženi prekrška v Mariboru, izkoristijo svoje pravice tako kot predsednik vlade Janez Janša.

Kot smo pisali v četrtek v članku z naslovom Janša ponovno ne dviguje pošte, namigujemo, naj to ugodnost, ki jo kot koristno sugerira sam predsednik vlade, uporabijo tudi šolarji, obtoženi za »delikte«, kakršnih v povojni (od leta 1945 naprej) Sloveniji še nismo imeli, ker so zgolj hoteli in želeli k pouku v šolo. Ni vrag, da ne bodo modri ustavni sodniki na koncu ugotovili, da ubogim dijakom v družbi pripadajo enake izhodiščne možnosti kot velemogočnemu premierju. In da zato na koncu pridejo na sodišče, ko pač pridejo, če sploh kdaj pridejo.