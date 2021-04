Umoril bi lahko tudi Patricio Arquette

Igralka Patricia Arquette je na twitterju razkrila, da bi bila lahko pred dobrimi tremi desetletji dekle Marka Rogowskega - Gatorja, ki je nato postal posiljevalec in morilec, ameriški mediji pa ga opisujejo kot pravo pošast. Kot je zapisala na omrežju, je bilo prvo srečanje z njim najslabši zmenek v njenem življenju, ki se je začel z nedolžno zgodbo o »profesionalnem skejtborderju, ki se slabo poljublja«. »Bil je strašno sladek, športnik, družil se je z mojimi prijatelji. No, najin drugi zmenek pa je bil malo čuden. Zapletla sva se, on pa me je agresivno poljubil. Enostavno me je prestrašil. Ob koncu zmenka sem mu namerno dala napačno telefonsko številko. Leta pozneje sem izvedela, da je ubil svoje dekle. Nauk zgodbe je: vedno verjemite svojim instinktom. Hči pa mi včasih ugovarja, da sem preveč zaščitniška,« je v svojem zapisu opozorila igralka.