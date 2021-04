»Kljub vsemu uspehu sem bil še vedno žalosten in sem še vedno trpel. Mislil sem, da bo uspeh rešil vse. Droge so bile zame samo sredstvo za omamljanje, da sem se prebijal naprej,« je pojasnil za GQ in dodal, da se je vse začelo spreminjati po poroki z manekenko Hailey Baldwin, hčerjo igralca Stephena Baldwina. Pred oltar sta stopila konec leta 2018, kmalu zatem pa je Bieber napovedal, da si bo vzel predah od glasbe in se posvetil svojemu duševnemu zdravju. Prvo leto poroke je bilo, kot je priznal, zelo težko, ker se je moral spopasti s hudimi travmami, zdaj pa je vse precej lepše. Tudi zaradi boga. »Vsakič, ko ga kje polomim, me pobere. Tako to vidim. Ko naredim napako, se ne zapletem v razmišljanje o njej in se je ne sramujem, ampak me prisili, da se trudim biti boljši.«