Severina srbski kolegici “smet”, ona pa njej “ustaška lajdra”

Revija Buka, ki izhaja v Banjaluki, je v sklopu kampanje proti sovražnemu govoru posnela provokativen spot »Hejt SLOVEni, još ste živi?«, s katerim znani, ki so sodelovali pri snemanju, ne mislijo Slovencev, ampak Slovane oziroma vse prebivalce nekdanje Jugoslavije. V videu, ki si ga je v samo treh dneh ogledalo več kot dva milijona ljudi, nastopajo hrvaška pevka Severina, igralec Goran Bogdan, ki je po rodu hrvaški Hercegovec, in srbska igralka Hristina Popović, vsi trije pa so sovražni govor izkusili na lastni koži. Bogdana so na primer napadali, ker je kot igralec veliko snemal v Srbiji, Severino tudi zato, ker se je zaljubila v Srba, Hristino, ki je poročena s hrvaškim igralcem Bojanom Navojecem, pa so Hrvati žalili, ker je Srbkinja. Svoje je na temo sovražnega govora ob začetku kampanje povedala tudi hrvaška voditeljica Nikolina Ristović, ki je za srbski Objektiv izjavila: »Velikokrat sem bila tarča, ampak tarča Hrvatov oziroma mojih sonarodnjakov. Seveda niso postavljali pod vprašaj moje nacionalne pripadnosti, ampak tisto, ki so mi jo pripisali s poroko. Vse to traja od leta 2008, ko sem začela delati pri projektu Operacija Trijumf, pa do danes, tako da lahko z gotovostjo rečem, da sem najbolj zlorabljena Hrvatica.«