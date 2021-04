Gonilna sila za vse velike poslovne projekte je njen mož, nekdanji teniški igralec Slobodan Živojinović - Boba, in nič drugače ni z Brena beauty in Brena healthy, ki ju je napovedala. Prav tako je mož tisti, ki ji dela družbo na jahti. Ta je trenutno zasidrana v Budvi, z njo pa Lepa Brena namerava prepluti Jadran in Sredozemlje. »To je lep čolniček, dolg kakih 30 metrov, s petimi, šestimi spalnicami. To ni bilo samo darilo za najino dušo. Želela sva si privoščiti nekaj v tej posebni situaciji. Nismo se mogli družiti, lahko smo samo pluli, tako da sem imela vsaj eno leto odmora, da naredim to, kar sem si želela vse življenje: da plujem in sem na vodi,« je povedala v intervjuju in dodala, da se je v minulem letu popolnoma »resetirala« in si odpočila. »Prvič v življenju sem imela priložnost, da živim neko normalno življenje, da grem pravi čas spat in se pravi čas zbudim, redno jem, da lahko berem in telovadim.«