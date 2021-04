V Podmežakli (17.30) in Tivoliju (19.30) se obeta velika sobota za slovenski hokej, saj bodo Olimpija in Jesenice igrale odločilno tekmo za skupni vstop v finale alpske lige. Večna tekmeca se v najpomembnejšo preizkušnjo sezone podajata z različnim izhodiščem in enotnim ciljem o slovenskem finalu. Končnica je postala zelo nepredvidljiva, zato so možni vsi scenariji.

Ljubljančani v psihološki blokadi

Pred tednom dni prav nič ni kazalo, da se bo Olimpija mučila proti Lustenauu, povprečni ekipi alpske lige, ki je redni del tekmovanja sklenila na skromnem devetem mestu. Na prvih dveh tekmah polfinala so bili tivolski hokejisti za razred boljši in v mrežo nasprotnika je po domiselnih akcijah padlo ducat zadetkov. Zgodba se je začela zapletati v torek, ko so Ljubljančani najprej odpovedali v domači dvorani, nato pa doživeli še poraz na gostovanju. Ker je bila njihova igra obakrat nezbrana in premalo odločna, je polfinalna serija v roku 48 ur postala povsem odprta. Avstrijce je v igro za finale vrnil razpoloženi vratar Morrone, ki je na dveh obračunih zbral 73 obramb in prejel samo dva zadetka. Lustenau, ki skoraj v celoti nastopa s polprofesionalnim moštvom, do senzacije loči samo še ena popolna predstava na tivolskem ledu.

Ljubljančani so se znašli v psihološki blokadi in bodo sezono reševali na zadnjem dejanju polfinala, ki prinaša dodaten pritisk za favorizirano zasedbo izpod Šišenskega hriba. Huda spodrsljaja v tem tednu sta posledica podcenjevanja nasprotnika, ki ga z disciplinirano igro v obrambi spremlja tudi športna sreča. Olimpija je bila kaznovana, ker se je prehitro videla v finalu, pri čemer je zanemarila prepoznaven slog, s katerim je v letošnji sezoni mlela tekmece. Nocojšnja zmaga bi v tivolsko dvorano prinesla olajšanje, izpad iz tekmovanja pa bi pomenil veliko razočaranje za ambiciozen projekt, ki je Olimpiji zagotovil selitev v najvišjo avstrijsko ligo. V Tivoliju je z današnjo tekmo na kocki mnogo več kot zgolj napredovanje v finale.

Moštvo se je pred tekmo leta izoliralo od medijev, zato včeraj ni bilo mogoče dobiti izjav iz ljubljanskega tabora. Olimpija je medtem uvedla strožji režim v komunikaciji novinarjev z igralci in trenerji, ki bodo odslej dosegljivi po predhodni najavi na elektronskem naslovu kluba. Po utrujajoči osemurni vožnji s Predarlskega bo nocojšnje dogajanje v Tivoliju poseben izziv tudi za finskega trenerja Raima Summanena, ki je v svoji karieri odigral in vodil ogromno odločilnih tekem na mnogo višji hokejski ravni. Ne gre prezreti, da zelo veliko odgovornost na tekmah proti slabšemu nasprotniku nosijo predvsem nosilci igre. V tem tednu so na ledu povesili glave, ko je bilo treba potrditi vstopnico za finale. Za (reprezentančni) igralski kader bo današnja odločilna tekma pomenila popravni izpit, na katerem bodo branili tudi svoj ugled.