Nepreslišano: Drago Kos, prvi predsednik protikorupcijske komisije

Ker je jasno, da je Janez Janša tisti, ki vpliva na vsebino svojih medijev, pogosto pa s tviti kar sam začne razpravo o delu kakšne institucije ali posameznika, je bistveno vprašanje, ki si ga velja zastaviti, seveda kot na dlani: je to, kar počne, zlasti pa pogostost, vulgarnost in več kot očitno ihtavost ter nepremišljenost njegovih napadov, uporabo namigovanj in laži ter kolektivizacijo »krivde« njemu neljubih posameznikov s sramotenjem kar celotnih institucij in celo družin teh posameznikov, mogoče pripisati zgolj njegovemu agresivnemu političnemu slogu, pretirani občutljivosti ali kakšni drugi lastnosti njegove osebnosti?