Za neozdravljivo boleznijo je najprej zbolel oče Jeseničanke Eve, nekaj mesecev za tem pa še mama, katere življenje se je kmalu zatem končalo. »Ko se je paliativni tim vključil, je oče še lahko v večji meri sam funkcioniral. Obiskali sta nas dve medicinski sestri, razložili, kako njihov tim deluje, kje vse lahko pomagajo, s kakšnimi težavami se lahko obrnemo na njih. Potem je približno enkrat na teden sestra očeta poklicala, preverila, kako je, ali je vse v redu, ali kaj potrebuje,« opisuje naša sogovornica.

»Njihova pomoč je bila najbolj dobrodošla, ko je bilo najhuje. Klicali smo enkrat, pa dvakrat in trikrat v istem popoldnevu oziroma večeru in so pomagali z nasveti in naslednje dopoldne takoj prišli preverit, kako je,« opisuje hči uporabnika te pomoči. »Dejansko je v največjo uteho to, da nekje v glavi ves čas veš, da se lahko na nekoga obrneš v vsakem trenutku, kadar koli, in ti bo pomagal, svetoval ali te po potrebi usmeril kam drugam. Ker to so trenutki, ko si sam kot bližnji bolnika izgubljen, čustveno in telesno izčrpan in si ne predstavljam, da bi za vsako stvar morali klicati osebnega zdravnika ali urgenco,« pripoveduje. V uteho ji je bilo tudi, ko so svojcem očeta predstavili izjemen nabor protibolečinskih zdravil in dodali, naj se bolečine bolnika ne bojijo.

Takšna pomoč je Gorenjcem na voljo vse dni v tednu in 24 ur na dan. Tako je že deset let. Leta 2011 je v okviru Centra za interdisciplinarno zdravljenje bolečine in paliativno oskrbo začela delovati mobilna paliativna enota Splošne bolnišnice Jesenice (SBJ) kot prva in za zdaj edina taka enota v slovenskem prostoru, v Radovljici ustanovljeno Društvo za paliativno oskrbo Palias za podporo razvoja paliativne mreže. »Še v istem letu so združili moči. Ob pomoči razvojne agencije zgornje Gorenjske RAGOR so pristopili k organizaciji izobraževanja za vse strokovnjake, ki se ukvarjajo z obravnavo bolnikov s paliativnimi boleznimi,« začetke opisujejo v SBJ.