Danes se je uspešno zaključila javna dražba frekvenčnih pasov za zagotavljanje javnih mobilnih komunikacijskih storitev. Dražba je bila pomembna, saj so bile na voljo tudi frekvence, ki jih uporablja mobilna tehnologija omrežij pete generacije oziroma 5G. Operaterji bodo s pridobljenimi frekvencami imeli dodaten prostor za širjenje svoje ponudbe, hkrati jim bodo služile kot osnova za pospešek digitalizacije oziroma širjenje storitev na področju interneta stvari, pametnih mest in ostalih dejavnosti informacijsko-komunikacijske tehnologije. Potrošniki si od novih omrežij 5G lahko obetamo bistveno večje hitrosti prenosov podatkov v brezžičnih omrežjih, večjo varnost omrežij, hitrejšo odzivnost storitev v oblaku, kot je denimo pretočno igranje videoiger. Nove frekvence in omrežja 5G bodo omogočala tudi povezovanje bistveno večjega števila naprav, kar naj bi še pospešilo razvoj in rast trga s spletom povezane bele tehnike, pametnih domov, s spletom povezane nošene tehnologije in tudi s spletom povezanih avtomobilov.

Na javni dražbi so sodelovali štirje mobilni operaterji – Telekom Slovenije, Telemach, A1 in T-2, odeljeni pa so jim bili vsi frekvenčni pasovi: 700 MHz, 1500 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 3600 MHz in 26 GHz. Frekvence so bile operaterjem dodeljene za 15 let. Država je z dražbo iztržila okoli 164 milijonov evrov. Za dražitelje so bili najpomembnejši frekvenčni pasovi 700 MHz, 1400 MHz 3600 MHz ter 26 GH, ki so namenjeni uvajanju tehnologije 5G. Rok plačila frekvenčnih pasov se operaterjem izteče 15 dni po zaključeni dražbi oziroma prvi ponedeljek po koncu prvomajskih praznikov.

Dražba je potekala od 7. 4. do 16. 4. 2021. Dodatna dražbe ni bilo, ker je Akos v 41 krogih uspel prodati ves spekter. Operaterji morajo v skladu s pogoji dražbe v petih letih uporabljati vse frekvence v celotnem pasu in ponujati z njimi povezane storitve v vseh večjih slovenskih mestih.