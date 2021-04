Rimljani so z gorčičnimi semeni seznanili Galce in v 10. stoletju so menihi v pariški četrti Saint-Germain-des-Prés zagnali lastno proizvodnjo senfa. Ko so leta 1292 gorčico predstavili francoskemu dvoru, je največja proizvodnja potekala v Dijonu, dijonsko gorčico pa danes poznajo po vsem svetu. Zgovoren je podatek o popularnosti gorčice, da so na eni sami gala večerji, ki jo je leta 1336 priredil burgundski vojvoda, številni gostje pospravili kar 320 litrov tega gorkega namaza! Leta 1777 je bila ustanovljena ena najslavnejših tovarn gorčice, Grey-Poupon, ki jo je prva pridelovala strojno. Leta 1937 je dijonska gorčica postala zaščitena z geografsko označbo in zaradi dolge tradicije danes Dijon slovi kot svetovna prestolnica gorčice. Zgodaj so gorčico posvojili tudi Britanci, kraljevi kuharji so že v 14. stoletju razvili instantno tehnologijo. Zmleta gorčična semena so zmešali z moko, cimetom in vodo, oblikovali v kroglice in jih posušili. Takšne so zlahka shranjevali, nato pa so jih po potrebi namočili v vino ali kis in sproti pripravili svežo gorčico. Takšne kroglice so omenjene celo v Shakespearovem zgodovinskem delu Kralj Henrik IV.

V Middletonu v ameriškem Wisconsinu imajo od leta 1992 celo muzej gorčice, ki zajema okoli 6000 različnih primerkov gorčice z vsega sveta, med njimi sta tudi vsaj dva iz kamniške tovarne Eta. Prav ta tovarna se je nekoč imenovala tovarna gorčice, saj je bil to njen glavni izdelek. Gorčico si na sončni strani Alp radi privoščimo ob kranjskih klobasah, hrenovkah, dobrotah z žara… Pomlad je treščila med nas in sezona piknikov je pred vrati! Gorčica pa je tudi ena ključnih sestavin za dobroto po tokratnem glavnem receptu.

RAMSTEK Z GORČIČNIM MASLOM IN PEČENIM KROMPIRJEM PO AVSTRALSKO

SESTAVINE ZA 4 OSEBE:

800 g

ramsteka (4 x 200 g),

1 dl

piva,

1 žlička

zmlete paprike,

80 g

zmehčanega masla,

2 žlici

narezanega drobnjaka,

2 žlički

polnozrnate gorčice,

3 stroki

česna,

1 žlička

naribane limonove lupine,

3 žlice

oljčnega olja,

morska sol, sveže zmlet poper,

4

veliki krompirji,

1 lonček

kisle smetane.

PRIPRAVA

1Krompirje dobro očistimo, umijemo in na nekaj mestih zabodemo z vilicami. Zavijemo jih v aluminijevo folijo in za približno 80 minut postavimo na rešetko v pečici, ki naj bo predhodno ogreta na 200 stopinj. Pečeni so, ko jih z vilicami zlahka prebodemo do sredine.

2Gorčico, maslo, drobnjak, stisnjen česen in limonovo lupinico v skodelici gladko razmešamo.

3Lepo uležane zrezke premažemo z oljem. Papriko zmešamo s pivom. Dobro segrejemo debelo ponev in na njej popečemo zrezke (3 minute na vsaki strani). Prestavimo jih na topel krožnik in pokrijemo, v odstavljeno ponev pa previdno vlijemo pivo in z njim deglaziramo ponev oziroma zapečene ostanke. Ko se tekočina zgosti v omako, z njo prelijemo pečene zrezke.

4S pečenih krompirjev odstranimo folijo in jih globoko križno zarežemo ter malce razpremo. Solimo jih, nadevamo s smetano in popopramo. Zrezke premažemo z gorčičnim maslom ter postrežemo s krompirji in izbrano sezonsko ali ameriško zeljno solato.

Čas priprave in pečenja: 95 minut

AMERIŠKA ZELJNA SOLATA

Potrebujemo:

¼ glave mladega zelenega zelja,

¼ glave rdečega zelja,

3 korenčke,

1 veliko rdečo čebulo,

2 žlici kisle smetane,

4 žlice čvrstega jogurta,

1 žličko gorčice,

1 vejico peteršilja,

morsko sol, sveže zmlet poper.

Priprava

Zelje očistimo in narežemo na tanke rezine ali naribamo. Korenje ostrgamo in naribamo. Čebulo olupimo in narežemo na tanke rezine. Vse stresemo v večjo skledo. V skodelici pripravimo preliv iz smetane, jogurta, gorčice, soli in popra. Vse sestavine dobro premešamo. S tem prelijemo solato in vse skupaj dobro premešamo. Peteršilj oplaknemo, osušimo in drobno sesekljamo ter posujemo po solati. Pripravljeno lahko takoj postrežemo, še bolje pa bo, če solato pokrijemo in za nekaj časa postavimo v hladilnik, da se okusi povežejo.

PANAKOTA Z BAZILIKO IN JAGODNO MARMELADO

Potrebujemo:

200 g gostega tekočega jogurta,

60 g sladkorja,

1 pest svežih listov bazilike,

6 listov želatine,

8 žlic domače jagodne ali marelične marmelade,

smetano za stepanje (po želji).

Priprava

V mešalnik vlijemo jogurt, dodamo sladkor ter očiščene liste bazilike, pri čemer nekaj listov prihranimo za dekoracijo. Vključimo mešalnik in vsebino gladko zmeljemo. Liste želatine nekaj minut namakamo v mrzli vodi, odcedimo in segrevamo le toliko, da se vsa želatina raztopi. Dodamo jo jogurtovi zmesi, temeljito premešamo, vlijemo v štiri modelčke in pustimo v hladilniku nekaj ur, da se strdi. Preden postrežemo, po želji stepemo nekaj smetane. Panakoto iz modelčkov zvrnemo na krožnike, okrasimo s kakšnim celim listom bazilike, oblijemo z marmelado in dodamo malo smetane.