V prihodnjega pol leta bodo izpeljani postopki za izbor stalnega glavnega izvršnega direktorja Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB). Kot so navedli, bo Rožič kot v. d. glavnega izvršnega direktorja vodil področja upravljanja nepremičnin, kadre, notranjo revizijo, kabinet upravnega odbora s skladnostjo poslovanja, korporativnim komuniciranjem in marketingom.

Pirc, ki je sedaj glavni izvršni direktor DUTB in je to funkcijo nastopil konec aprila 2019, bo po novem odgovoren za poslovne analize in vrednotenje, pravo, nabavo in javno naročanje, finance, računovodstvo, kontroling in informatiko. Piciga pa bo še naprej vodil področji upravljanja terjatev in lastniških naložb.

Rožič je doktor pravnih znanosti. Strokovne izkušnje je pridobival kot namestnik direktorja družbe Mobitel, direktor področij za pravne, kadrovske in splošne zadeve v družbah Elektro Slovenija ter Slovenske železnice, bil je izvršni direktor družbe Železniško gradbeno podjetje in generalni sekretar v družbi Slovenske železnice. Je predsednik nadzornega sveta družbe 2TDK in namestnik predsednika nadzornega sveta Darsa, so navedli v DUTB.