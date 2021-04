Notranji minister Aleš Hojs je na današnji tiskovni konferenci povedal, da bodo glede na odločitev ustavnega sodišča od ponedeljka, 19. aprila naprej, znova dovoljeno zbiranje na shodih in zborovanjih. Na prostem bo veljala omejitev ene osebe na 10 kvadratnih metrov, več če bodo iz istega gospodinjstva, pri čemer bo ob upoštevanju metra in pol razdalje skupno dovoljena udeležba največ sto ljudi. Omejitev na največ sto oseb po veljala tudi v zaprtih prostorih, v njih pa bo lahko ena oseba na 30 kvadratnih metrov. Maske bodo obvezne v zaprtih prostorih, na javnih pa ne, če bo med ljudmi vsak meter in pol razdalje.

Odločitev o omejitvi na največ sto oseb po Hojsovih pojasnilih sloni na podobnih odločitvah v nekaterih drugih državah. »V Franciji so shodi omejeni na 155 oseb, v Nemčiji pa na 50, pri čemer je nemško ustavno sodišče ocenilo, da je to premalo,« je dejal Hojs. Ob tem pa poudaril, da so bile odločitve v teh dveh državah sprejete v popolnoma drugačnih razmerah kot so trenutno v Slovenijio. »Francosko ustavno sodišče je takšno določitev sprejelo junija lani, ko je bilo 7-dnevno povprečje okužb le 4,5, medtem ko je pri nas 314, kar je 90-krat več. V Nemčiji pa je novembra lani 7-dnevno povprečje znašalo 152, torej dvakrat nižje kot je zdaj pri nas,« je opozoril Hojs, menda zato, da bi bilo bolje razumeti, kakšno odločitev je slovensko ustavno sodišče sprejelo.

Po Hojsovih besedah je ustavno sodišče s svojo odločitvijo o začasnem zadržanju prepovedi javnih shodov postavilo pravico do protestiranja nad pravico do zdravja. Vlada bo, kot je dejal, odločitev upoštevala, pri čemer pa Hojs ustavno sodišče opozarja, da bo moralo zanjo prevzeti tudi odgovornost.

Hojs: Ne vem, kakšni bi lahko bili drugačni ukrepi Hojs je ošvrknil tudi oba pobudnika ustavne presoje. Sanja Fidler je po njegovih besedah večkrat organizirale proteste in bila zaradi tega tudi sodno preganjana, Irfan Beširević pa je bil, kot je dejal, eden od izbrisanih, sicer pa je »aktiven uporabnik Roga«. Po drugi strani naj bi na vladi s prepovedjo prireditev želeli zmanjšati število obolelih in umrlih ter pritisk na zdravstveni sistem. Pri tem se je vlada, kot je pojasnil, naslanjala na zakon o nalezljivih boleznih in tudi na ustavo, ob tem pa je upoštevala mednarodne študije o nujnih ukrepih za preprečevanje okužb. Glede na to, da bi po oceni ustavnega sodišča lahko vlada za zajezitev epidemije sprejela drugačne ukrepe, ga zanima, kakšni naj bi ti bili, zato »verjame«, da jim jih bo ustavno sodišče predstavilo. Čeprav se ustavno sodišče, kot je dejal, ni opredelilo do drugih oblik združevanj, kot so poroke in slavja, ne vidi razloga, da bi zanje veljali drugačni ukrepi, zato meni, da bo vlada naslednjo sredo pravila za vse podobne prireditve izenačila.