Podpisani učitelji OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika se pridružujemo aktivnostim pedagoških delavcev Gimnazije Bežigrad in Poljane ter kolegom v dijaških domovih in vsem drugim pedagoškim delavcem ter delavcem Civilne iniciative Otrok ne damo in Civilne iniciative Delavci VIZ proti prisili in jih v celoti podpiramo. Že Anton Martin Slomšek je vpeljal nedeljsko šolo s točno določenimi nameni. Kaj pa danes?

Učitelji v svojem bistvu predstavljamo enega izmed stebrov družbe. Že od časa Marije Terezije naprej si nihče ne želi biti neizobražen in tudi pregovor pravi: »Več znaš, več veljaš.«

Osnovna šola je vzgojno izobraževalna ustanova. V zadnjem letu, letu zapiranj in odpiranj šol, se povečuje primanjkljaj dejanskega izkustvenega učenja, razmišljanja s svojo glavo, komuniciranja, raziskovanja, učenja skozi igro, sklepanja kompromisov in odnosov. Z izobraževanjem se učitelji na Slovenskem ukvarjamo že od leta 1809, ko je bila ustanovljena prva enotna šola, imenovana ecole primaire. Danes pa je nujno spregovoriti o zelo pomembni temi, in to je »šolanje na daljavo«. Sprašujemo se, kako točno naj učitelji delujemo vzgojno? Ali bodo učenci pridobili pravo znanje in veščine ter razvili kompetence, ki jih lahko pridobijo samo in izključno v šoli?

Ker se zaupanje v vlado, stroko in razne inštitucije zmanjšuje, odgovornosti se prelagajo z enega na drugega, kratene so pravice vseh otrok in staršev ter zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, se obračamo na vse vas in vam sporočamo: Dovolj dolgo smo čakali in bili strpni. Dovolj nam je!

Kaj učitelji želimo? – Vzgajati odgovorne mlade odrasle s spoštljivo komunikacijo in ljubeznijo do sebe. – Prekiniti apatijo pri otrocih, za katero pogosto sploh ne vedo, da je prisotna. – Pristne odnose s človeško toplino, prijazno besedo in srčnimi objemi. – Da številni otroci niso sami doma, ampak so v šoli, da starši lahko normalno opravljajo svoje delo. – Možnost uspešne integracije tujcev v slovenske šole, da se čim prej naučijo slovenskega jezika, vključijo v naše okolje in postanejo bolj samostojni. – Da otroke učimo razmišljati s svojo glavo ter pogumno izraziti svoje mnenje brez posledic, četudi ni v skladu z večino. – Učenje v skupinah oz. omogočanje nastajanja timov z namenom povečevanja samozavesti. – Razvijati socializacijo in krepiti samostojnost učencev. – Da lahko delamo na zaupanju in se takoj odzovemo na konflikte ter jih rešujemo sproti. – Da lahko v šoli uporabimo vse kanale za učenje. – Omogočiti otrokom kulturni, motorični, emocionalni in intelektualni razvoj. – Zahtevamo normalne in varne ure športa z različnimi igrami in rekviziti. – Normalno uporabo računalniške učilnice, da bodo otroci znali sami poiskati informacije in ne da bodo čakali, da jim jih podajo drugi. – Živeti v kulturnem svetu, kjer je dovolj empatije drug za drugega in je znanje vrednota. – Kvalitetno, javno osnovnošolsko izobraževanje, ki temelji na sobivanju in kulturnem dialogu. – Kvalitetno medgeneracijsko sodelovanje na vseh nivojih. – Da nehamo ocenjevati, ampak učimo za znanje, za življenje. – Izboljšati in prevetriti šolski sistem z namenom, da se ponovno premisli, kaj je tisto, kar morajo učenci znati in kaj potrebujejo v svojem življenju, s poudarkom na izkustvenem učenju. – Od ZRSŠ pričakujemo, da po predmetnih področjih določijo prioritetne cilje za celotno Slovenijo.