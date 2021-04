Epidemija covida-19 je v 2020 vplivala tako na letni upad obsega prometa domačih cestnih motornih vozil na domačem in tujem cestnem omrežju kot tudi na letni upad obsega prometa domačih in tujih cestnih motornih vozil na domačem cestnem omrežju, ugotavljajo na Statisičnem uradu RS (Surs).

Na slovenskih avtocestah in hitrih cestah so domača in tuja cestna motorna vozila skupaj opravila skoraj šest milijard voznih kilometrov, potem ko so jih predlani osem milijard voznih kilometrov. Večji del so opravili osebni avtomobili (domači in tuji), in sicer 4,3 milijarde ali 71 odstotkov. Tovorna vozila so opravila 1,7 milijarde voznih kilometrov oziroma 28 odstotkov.

Domača vozila (vozila, registrirana v Sloveniji v letu 2020), so na domačem in tujem cestnem omrežju skupaj opravila 21,4 milijarde voznih kilometrov, potem ko so jih predlani 22,1 milijarde. Domača vozila so lani tako opravila za tri odstotke manj voznih kilometrov kot predlani, ko so jih za dva odstotka več kot leta 2018. Enako je veljalo za domača osebna vozila, medtem ko so domača tovorna vozila v letu 2020 opravila za dva odstotka manj voznih kilometrov kot v letu 2019, ko so jih za štiri odstotke več kot v 2018.

Letni upad števila opravljenih voznih kilometrov je bil lani največji pri medkrajevnih in mednarodnih avtobusih; opravili so namreč za 41 odstotkov manj voznih kilometrov kot v 2019.