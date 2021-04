Število delovno aktivnih oseb v Sloveniji se je v februarju glede na pretekli mesec povečalo za nekaj več kot 4000 ali za 0,5 odstotka, v primerjavi s februarjem lani pa se je znižalo, in sicer za 1,4 odstotka. Glede na januar 2021 se je število zaposlenih zvišalo za pol odstotka na na približno 791.200, samozaposlenih pa za 0,2 odstotka na okoli 94.700. V primerjavi s februarjem 2020 se je število prvih zmanjšalo za 1,6 odstotka, število drugih pa povečalo za 0,4 odstotka, je danes objavil Statistični urad RS (Surs).

Delovna aktivnost moških se je glede na januar povečalo za 0,5 odstotka (na približno 486.600 oseb), število delovno aktivnih žensk pa za 0,4 odstotka (na približno 399.300). Glede na februar 2020 se je zmanjšalo število obojih, delovno aktivnih žensk za 1,5 odstotka in delovno aktivnih moških za 1,3 odstotka.

Največ brezposelnih med mladimi

Približno 778.000 prebivalcev Slovenije je zaposlenih v delovnem razmerju s polnim delovnim časom in 51.000 z delovnim časom, krajšim od polnega. Med delovno aktivnimi je več moških kot žensk prav tako je med moškimi višja stopnja delovne aktivnosti. Skupna stopnja delovne aktivnosti je najvišja v gorenjski statistični regiji, najnižja pa v obalno-kraški. Delovno aktivni so v povprečju dejansko opravili približno 32 ur tedensko, moški nekaj več kot 34, ženske pa nekaj manj kot 30 ur.

Po podatkih Surs približno 7 odstotkov mladih, starih 15 do 24 let, ni niti delovno aktivnih niti vključenih v izobraževanje ali usposabljanje. Stopnja brezposelnosti je tudi sicer najvišja ravno med mladimi. Med osebami, starimi od 15 do 19 let, je bila 9,7-odstotna. Čeprav se je stopnja brezposelnosti med osebami, starejšimi od 14 let, zvišala na pet odstotkov, se stopnja dolgotrajne brezposelnosti še vedno znižuje in znaša dva odstotka. Stopnja brezposelnosti je najvišja med osebami z osnovnošolsko izobrazbo, in sicer 11,0-odstotna, medtem ko je med osebami z višje- ali visokošolsko izobrazbo le 3,2-odstotna.