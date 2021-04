Hokejisti Olimpije in Jesenic bodo jutri krenili po slovenski finale v alpski ligi. Jeseničani so v naletu po predstavi sezone v Asiagu, Ljubljančani pa po dveh porazih z Lustenauom izgubljajo moralo. Oba dvoboja sta izenačena na 2:2 in odločitev o napredovanju bo padla prav na koncu serije.

Jeseničani so v Asiagu lovili zadnji vlak za vrnitev v igro za finale in se pogumno zoperstavili italijanskemu prvaku, ki je imel na tribunah podporo tristo navijačev. Železarjev ni zmedlo hitro vodstvo Asiaga in Šturm je v drugi tretjini poravnal izid. Dogajanje se je razživelo v zadnjih dvajsetih minutah rednega dela. Najprej je McFarland domače vrnil v vodstvo, nato pa je Stojan izsilil podaljšek do zlatega gola. Odločitev je padla po petnajstih minutah hudega boja. V polno je zadel Planko, ki so ga januarja odslovili pri Olimpiji. Jutri se v Podmežakli obeta ogorčen boj za finale, saj sta tekmeca zelo izenačena. Razmerje v strelih je bilo sinoči 37:36 za Asiago.

Olimpija je po gostovanju na zahodu Avstrije še bolj pretresena kot po šokantnem tivolskem porazu, ki je v torek nepričakovano podaljšal polfinalno serijo. Še pred dnevi je Olimpija na dvorišču Lustenaua slavila z 8:0, sinoči pa so Avstrijci na krilih zmage v Ljubljani začutili priložnost, da serijo podaljšajo vse do odločilne tivolske sobote. Lustenau se je hrabro zoperstavil slovenskim prvakom in znova prvi povedel. Z močnim strelom je pred odmorom izenačil Pulli. Gostje so še naprej iskali prepoznavno igro, ki jih je krasila v letošnji sezoni, a se je na ledu vztrajno zatikalo. Deset minut pred koncem je Lustenau dosegel odločilni gol in nadoknadil zaostanek po številu zmag v polfinalu. Olimpija je kot osrednja favoritinja za naslov prvaka čez noč postala zelo ranljiva in jutri v Tivoliju ne bo šlo samo za uvrstitev v finale.

Alpska liga, četrti tekmi polfinala: Lustenau – Olimpija 2:1 (Grabher Meier 10, Karkls 50/PP1; Pulli 20), Asiago – Jesenice 2:3 v podaljšku (Frei 4, McParland 47, Šturm 25, Stojan 54, Planko 75).