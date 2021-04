Z zaslišanjem prič, med drugim žrtvinih sester in najboljše prijateljice, se je danes nadaljevalo sojenje 47-letnemu Martinu Zaviršku, obtoženemu, da je 12. avgusta lani na dvorišču pred domačo hišo v Mali Račni ženo Natašo polil z bencinom in žagal. Dva tedna pozneje je 44-letnica poškodbam podlegla. Umoril naj bi jo iz brezobzirnega maščevanja, ker ga je nameravala zapustiti zaradi drugega moškega. »Kaj mi je rekla glede svojega zakona? Potožila je, da mora veliko početi sama. Služba, delo doma, to jo je obremenjevalo. Pa rekla mi je, da bi morala po vseh teh letih skupnega zakona Martinu še vedno vsak dan tudi po desetkrat na dan reči ljubim te, rada te imam. Rekla je, da ne more več, da to ni v redu. In da jo vse skupaj bremeni,« je pričala Natašina najboljša prijateljica.

Družina kot v filmu

Nataša ji je priznala, da ima drugega. »Rekla je, da je našla nekoga in da je ob njem srečna. Potem pa tudi, da bo s prijateljem prekinila in reševala stvari doma. Nato o tem nisva več govorili,« je še dejala prijateljica. Po njenih besedah je Nataša spoštovala obtoženega kot očeta in moža. Na vprašanje, ali je kdaj izrecno rekla, da ga bo zapustila in odšla, je odvrnila, da nikoli. In da ne bi mogla zapustiti otrok, ker so ji bili sveti. »Rekla mi je tudi, da je Martin ne bi nikoli izpustil,« je dodala.

Isti stavek, da je torej Martin ne bi nikoli izpustil, je izrekla tudi sestrama. »Žal mi je, ker je nisem vprašala, kaj je želela s tem povedati,« je sodnemu senatu povedala mlajša, ki ni vedela, da ima Nataša drugega. »Navzven ni bilo opaziti, da bi bilo med njo in Martinom kaj narobe. Meni so se zdeli popolna družina, kot v filmu. Skoraj sem ji malo zavidala – saj veste, kakšne smo ženske. Ob obletnicah in praznikih je bil pozoren, kupoval ji je rožice. Je bila pa zaradi službe pogosto utrujena, veliko je delala. Imela sem tudi občutek, da je Martin ljubosumen, to mi je večkrat omenila,« je izjavila.