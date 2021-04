Domačinka Mojca Milone je na videokonferenci, ki sta jo organizirala Regijska razvojna agencija Severne Primorske in Konzorcij za les Severne Primorske, tako ocenila, da »je nemogoče, da tega, kar se zadnje čase dogaja v Trnovskem gozdu, nihče ne opazi«.

Že pred petimi leti so po njenih besedah opazili goloseke na zasebnih parcelah, ki pa so se zdaj razširili in pomaknili tudi višje.