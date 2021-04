Leta 1990 sta prvi predsednik RS Milan Kučan in nadškof Alojzij Šuštar s spravno slovesnostjo v Kočevskem rogu postavila temelje enotnosti v času osamosvajanja Slovenije. Sprava med akterji 2. svetovne vojne zaradi zakona narave danes ni več aktualna. A ne glede na to se v propagandno-politične namene vedno znova obnavlja teza (ki nima empirične podlage) o razklanosti slovenskega naroda na medvojni osnovi. Gre za zlorabo »sprave« za politikantske potrebe ekstremne politične manjšine. V ta namen so angažirani (sicer redki) »zgodovinarji«, ki s svojimi razpravami »strokovno« demonizirajo NOB ter komunistično oblast 1945–1990, ki je med drugim omogočila njihovo akademsko promocijo. V katerem jeziku bi ti avtorji pisali (če bi jim to sploh bilo dovoljeno) v primeru, če bi okupatorji ob pomoči kolaborantov trajno zasedli slovensko narodno ozemlje?

Tako gre danes za spravo med živimi, toda s kom ali čim?

Ne moremo verjeti, da bi imeli akademiki in predsednik Pahor v mislih »spravo« s tistimi, ki so odgovorni za nezakonito trgovanje z orožjem, ki so vpleteni v korupcijske afere, v krajo družbenega/državnega premoženja… s tistimi, ki ogrožajo demokratične pridobitve naše države, ki mažejo dobro ime RS v mednarodnem okolju, ki sistematično uničujejo in si podrejajo državne kontrolne mehanizme (pravosodje, policijo, agencije, NIJZ, medije, supervizorja…), s tistimi, ki so odgovorni za tragično bilanco »ukrepov« zoper pandemijo in ki zlorabljajo koronačas za nepotrebne in protiustavne posege v človekove pravice ali s tistimi, ki ponarejajo in prirejajo dejstva in podatke iz preteklosti, s tistimi, ki širijo fašistoidne ideje? Takšna sprava seveda ni mogoča.

Prof. dr. France Bučar je v sedemdesetih letih zapisal, da je vedno treba preveriti, kaj je v ozadju neke izjave; le tako bomo razumeli razloge in namene, ki so pripeljali do takšnega besedila. Ali ima izjava petih akademikov namen doseči pomiritev duhov znotraj skupnosti akademikov v SAZU? Ali pa izjava želi pomiriti neke politične akterje, da ne bi morda iz predala potegnili kakšnega zakonskega predloga o odpravi »privilegijev« članov SAZU? Ko je ustavno sodišče sramežljivo dvignilo glavo, mu že grozi predlog spremembe zakona o ustavnem sodišču, da bi mu pristrigel peruti.

Remzo Skenderović, Janez Butara, člana društva SRP, Ljubljana