Namesto vzgojnega ukrepa si zaslužijo pohvalo

Protest mariborskih dijakinj in dijakov, ki so terjali odpiranje šol in pouk v učilnicah, je danes doživel prekrškovni postopek na okrajnem sodišču v Mariboru. Prva je bila na vrsti dijakinja tretjega letnika mariborske gimnazije. Sodnik še ni sprejel odločitve, ali bo izrekel vzgojni ukrep.