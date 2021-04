Kaj od tega, kar razmišljamo, pa ima smisel, kajti razmišljamo o marsičem? Kadar smo v težavah, se nam po glavi motajo samo misli, kako jih bomo rešili. Nimamo prav dosti posluha za idilične jutranje meglice ali blagozvočno ptičje petje. Prav pri ptičih so mnenja lahko zelo različna. Nič nimam proti, če me zjutraj zbudi ptičje petje, celo všeč mi je. Če je to krakanje vran, me ne prevevajo ravno estetski užitki, kosovo požvižgavanje pa že nekaj zaleže. Ali cvrčanje šmarnice. Poznam pa ljudi, ki jim gre jutranje ptičje petje na živce, ker jih prezgodaj zbudi. No, tudi oni pridejo na vrsto tam nekje od sredine julija do zgodnje pomladi, ko ptiči ne trošijo svoje energije po nepotrebnem za petje, saj nima smisla osvajati samic, ker se morebitni mladiči ne bi mogli več pravočasno razviti. Živali živijo racionalno, ne tratijo energije kot mi, ljudje.

A če je jutro treznejši del dneva, je vseeno lahko lepo. Za nekatere je to najlepši del dneva. Če ste dovolj zgodnji, lahko užijete dnevni odmerek miru in spokoja, ko ljudje še ne begamo in hitimo vsevprek. Zdaj, ko spomladi premaknemo naš čas za eno uro naprej, se dan začenja malo pozneje, kot se je »v starih časih« oziroma po sončnem času. Koncem maja in junija, ko je dan najdaljši, se začne svitati okoli četrte ure. V povestih iz nekdanjega kmečkega življenja so za košnjo vstajali ob svitu. Takrat je bilo to ob treh zjutraj. Kdo bi imel tako zgodaj oko za lepote zgodnjega jutra? Za nas je to dejansko skoraj sredi noči. Večinoma vstajamo pozneje, jutranji del dneva, vsaj poleti, večinoma prespimo. Ne vstanemo v jutro, ampak že v dan. Ki si ga zvečer podaljšujemo z električno svetlobo.

Po svoje smo res čudni. Premikamo uro zaradi prihranka energije, ne izkoristimo pa dnevne svetlobe, ampak smo svoje življenje in bioritem premaknili, tako da porabimo več energije v večernih urah. Kje je logika? Če bi vstajali bolj zgodaj in tudi bolj zgodaj hodili spat, bi se na tak bioritem navadili. Čeprav smo bitja sonca in dnevne svetlobe, smo postali nekoliko bolj nočni ptiči. Ali pa metulji, ampak tega izraza ne uporabljamo, ne?