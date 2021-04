Gre za prvi povračilni ukrep ZDA zaradi vdora v sistem podjetja SolarWinds in okužbe programske opreme, ki jo uporabljajo ameriške vladne agencije, z virusom. Na ta način so Rusi dobili dostop do najmanj devetih vladnih agencij.

Ameriški obveščevalci so prav tako ugotovili, da je ruski predsednik Vladimir Putin tako kot leta 2016 tudi pred lanskoletnimi volitvami odobril operacijo vpliva na ameriške volivce v korist Donalda Trumpa. Nobenih dokazov ni, da bi Rusija ali kdo drug vplival na izid volitev.

Sankcije so uvedene proti šestim ruskim podjetjem, ki podpirajo državne kibernetske aktivnosti, in proti 32 posameznikom in skupinam, ki jih Američani obtožujejo, da so skušali vplivati na izid volitev s širjenjem dezinformacij. Poleg tega so ZDA uvedle še sankcije proti osmim osebam in skupinam povezanih z rusko zasedbo ukrajinskega Krima. Med desetimi izgnanimi diplomati je po ameriških trditvah tudi nekaj ruskih obveščevalcev.

Sankcije zadevajo tudi prepoved ameriškim finančnim ustanovam, da kupujejo ruske državne obveznice neposredno od ruskih ustanov.

Pri tem gre za javne ukrepe, Američani pa nameravajo ukrepati tudi na druge načine, o katerih ne bodo javno razpravljali. »Ti ukrepi so uvedeni, da bo Rusija odgovarjala za svoja nepremišljena dejanja. Proti ruskim dejanjem, ki povzročajo škodo nam in zaveznikom, bomo odločno ukrepali,"«je sporočil državni sekretar ZDA Antony Blinken.

Vendar pa je tudi dodal, da si bodo ZDA prizadevale za sodelovanje z Rusijo tam, kjer bo to mogoče, s ciljem bolj stabilnih in bolj predvidljivih odnosov v skladu z ameriškimi interesi.