Na mirnem shodu na mariborskem Trgu svobode 9. februarja so policisti zaradi domnevnega kršenja zakona o nalezljivih boleznih odredili šestim osebam globo v višini 400 evrov, trije pa so zato, ker so bili mladoletni, prejeli pozive na zagovor pred sodnikom za prekrške.

Vsi trije so dijaki II. gimnazije Maribor. »Tu gre za mlade ljudi, ki so zahtevali samo to, da gredo v šolo. Ob tem so se držali vseh predpisov, ni bilo izgredov. Da so se zbrali tam, pa je osnovna demokratična pravica,« je za povedal ravnatelj Ivan Lorenčič, ki se je udeležil današnjega mirnega shoda pred sodiščem, ki so ga varovale okrepljene policijske enote.

Med zbranimi okoli sto ljudmi v množici je bila tudi docentka Emilija Stojmenova Duh, ki je 9. februarja sodelovala na shodu za vrnitev v šolo in so jo oglobili. »Zdi se mi edino prav, da sem tudi danes tukaj. Tukaj je toliko policije, kot da je naredila najhujše kriminalno dejanje, deklica pa je samo zahtevala šolo. Ne morem verjeti, v kakšni državi živimo,« je dejala.

Druga udeleženka je izpostavila, da so policisti kaznovali otroke. »Otroke ves čas učimo kritičnega mišljenja, država jim pa zdaj govori ravno nasprotno, torej da ne smejo izražati svojega mnenja. Da so zaradi tega sankcionirani, je nedopustno,« je povedala.

Med zbranimi so bili tudi znani Mariborčani in Mariborčanke. »Za naše otroke gre, ki dejansko niso naredili čisto nič narobe. Razmišljajo o svoji usodi, dostojni so, vsega se držijo, zato mislim, da je prav, da jih podpremo,« je dejal direktor Narodnega doma Maribor Vladimir Rukavina.