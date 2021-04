Raziskovalci z univerze v Oxfordu so namreč ugotovili, da je bila pri bolnikih, ki so jemali antiastmatik budezonid, ko so se pri njih pojavili prvi simptomi covida-19, verjetnost hujšega poteka te bolezni, ki bi terjal hospitalizacijo ali celo intenzivno nego, manjša. Obdobje okrevanja je bilo krajše, manjša je bila tudi verjetnost trdovratnejših simptomov in vročine, poroča nemški Deutsche Welle.

K raziskavi so strokovnjake vzpodbudila poročila o zelo nizkem deležu bolnikov s kroničnimi respiratornimi boleznimi med hospitaliziranimi covidnimi bolniki. Ta so jih napeljala na hipotezo, da je razlog za to široka uporaba inhalacijskih glukokortikoidov, gre za vrsto kortikosteroidov, pri teh ljudeh.

Naključno kontrolirano testiranje je zajelo 146 odraslih v obdobju sedmih dni po nastopu milih simptomov covida-19. Polovica jih je vdihovala budezonid dvakrat dnevno, dokler simptomi niso izginili, druga polovica pa je prejemala običajno nego, odvisno od njihove starosti, spola in obstoječih bolezni. V prvi polovici je le ena oseba potrebovala nujno medicinsko oskrbo, v drugi polovici je bilo takih deset oseb.

Zaradi drugega protikoronskega zaprtja na Otoku in drugih razlogov so morali nato testiranje predčasno zaključiti, a neodvisna statistična ocena je pokazala, da naj bi vključitev nadaljnjih udeležencev ne vplivala na sam izid raziskave.