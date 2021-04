Predsednica SAB Alenka Bratušek je na današnji tiskovni konferenci opozorila, da je država za dodatke zaposlenim za delo v epidemiji v enem letu namenila kar pol milijarde evrov. »Prav je, da država pomaga ljudem in gospodarstvu, je pa popolnoma nesprejemljivo, da so se dodatki izplačevali tako kot so se,« je dejala, ob tem pa spomnila na zgodovinsko visok javni dolg zaradi ukrepanja.

Medtem ko so zdravniki, tudi tisti, ki niso delali z okuženimi ali bolnimi pacienti, po njenih besedah prejemali po tisoč evrov dodatka, nekdo celo 8000 evrov, pa so zaposlenim v domovih za starejše za delo v rdeči oziroma sivi coni namenili le po 1,4 evra bruto na uro. »Če so cel mesec skrbeli za okužene in bolne, so za 180 ur dela prejeli zgolj 250 evrov,« je opozorila Bratuškova.

Visoke dodatke so prejemali tudi na posameznih ministrstvih. Tako je nekdo v kabinetu ministrstva za obrambo prejel decembra lani 1528 evrov dodatka, nekdo na ministrstvu za notranje zadeve pa 1150 evrov. Po drugi strani pa je v gospodarstvu znašal dodatek zgoj 200 evrov, pa še to le v primeru, če delavčeva plačani bila višja od dvakratnika minimalne plače, je dejala.