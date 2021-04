Pri slikanju in ustvarjanju podjetnica in inovativna umetnica Urška Lan, ki s svojo blagovno znamko Sun of art deluje že enajsto leto, prevaja na platno sončne in druge primarne energije. Pri slikah gre pravzaprav za prenos informacij preko svetlobe. Čas epidemije je tudi njej predstavljal izziv. Tako se je rodila nova ideja - slike je povezala z naravo in pričela iskati lepoto v tem, kako jih umestiti v prostor: »Opazila sem, da slike v naravi naravnost zaživijo. Tako umeščam slike v različna urejena in manj obljudena okolja: na travnike, med gorami, ob jezerih, poteh… Na slike poskušam ujeti harmonijo energij, barv in pravo kompozicijo, » svoje delo opiše Lanova in doda, da ko slike postavi v naravo, govorijo zase, za tiste, ki jih zmorejo in želijo slišati.

»Ljudje si želijo predvsem, da jih slike podpirajo pri večjem uspehu v življenju, da najdejo sebe, za zdravje, ljubezen in uspeh. Ena slika lahko podpira več področij, saj se po navadi dopolnjujejo, »je dodala umetnica.