V Sloveniji smo v sredo potrdili 891 okužb z novim koronavirusom. Opravili so 4278 PCR-testiranj, kar pomeni, da je bilo pozitivnih 20,8 odstotkov testov. Pred tednom dni je bilo pozitivnih kar 1527 testov. Sedemdnevno povprečje okužb po podatkih NIJZ znaša 931, kar je bistveno manj kot v torej, ko je znašala 1021. Kot pravi vlada, to kaže, da je bil 'velikonočni lockdown' uspešen. V bolnišnicah se danes zdravi 624 pacientov, to sta dva pacienta več kot včeraj. Na intenzivni negi pa se danes zdravi 150 pacientov, kar so štirje manj kot včeraj.

»Vse skupaj očitno kaže na uspešen lockdown v času velikonočnih praznikov,« je na današnji novinarski konferenci dejal direktor Ukoma Uroš Urbanija. Državni sekretar na gospodarskem ministrstvi Simon Zajc je spomnil, da bo s ponedeljkom bo v goriški, gorenjski, obalno-kraški, pomurski, posavski, podravski, koroški in zasavski regiji spet dovoljena strežba na terasah in vrtovih, in sicer od 7. do 19. ure. Za mizo bodo lahko največ štiri osebe, med katerimi bo morali biti vsaj meter in pol razdalje, med robovi miz pa vsaj tri metre. Prišlo je tudi do spremembe pri dostavi hrane, ki je sedaj brez časovne omejitve. V

Po ugotovitvah nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, je angleška različica zdaj tudi uradno najbolj razširjena tudi v Sloveniji. Delež je v zadnjem tednu zrasel za 25 odstotkov in zdaj predstavlja 70-odstotni delež, je pojasnila direktorica laboratorija Tjaša Žohar Čretnik in dodala: »Druge variante virusa se ne širijo več. Brazilske različice virusa od 8. tedna nismo več zaznali.« Pri tem je poudarila še, da »angleška različica tako hitro napreduje, da bo verjetno v tednu ali 14 dneh izpodrinila prej prevladujočo različico.«