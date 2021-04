Chipolo je slovenska blagovna znamka, ki je danes v svetu prepoznana kot ena izmed dveh najboljših na področju iskalnikov predmetov. Obstoječo produktno linijo, ki jo sestavljata obesek Chipolo ONE in kartica Chipolo CARD, je podjetje razširilo s posebno izdajo Chipolo ONE Spot.

Precej lažje iskanje izgubljenih predmetov Primož Zelenšek, direktor podjetja Chipolo je povedal: »Pri Chipolu vedno stremimo k temu, da uporabnikom olajšamo njihovo vsakodnevno iskanje predmetov. Do sedaj so naši produkti uporabnikom pomagali najti založene stvari ter jih spomnili, kadar so jih pozabili. Z novim produktom Chipolo ONE Spot pa bodo lahko brez skrbi v primeru, ko bodo osebne predmete izgubili, saj jih bodo s pomočjo mreže Apple Find My precej lažje našli.« Chipolo ONE Spot je nadgradnja sledilnika ONE in bo deloval izključno z aplikacijo Apple Find My. Omogočal bo povezovanje z napravami iPhone, iPad, iPod touch ali Mac in pa iskanje ne samo založenih, temveč tudi izgubljenih osebnih predmetov, kot so ključi, nahrbtnik, prtljaga ali najljubša otrokova igrača. Ko bodo uporabniki povezali Chipolo ONE Spot z aplikacijo Apple Find My, bodo lahko uporabljali naslednje funkcionalnosti: lociranje predmetov, predvajanje zvoka in varnost.